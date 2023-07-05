Российских лучников не допустили к участию в чемпионате мира в Германии

Российские лучники не допущены к участию в чемпионате мира в Германии, несмотря на нейтральный статус и рекомендацию Международного олимпийского комитета, сообщает президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

«Незадолго до старта чемпионата мира в Берлине, пройдёт конгресс международной федерации. Мы планируем принять участие в работе конгресса, но на турнире нашим спортсменам выступить не удастся. Перед его началом будет обсуждаться только вопрос создания комиссии, которая займется их допуском», - цитирует Ешеева ТАСС.

По словам руководителя, у россиян есть шанс на выступление на Олимпиаде в Париже, поскольку впереди еще будут этапы Кубка мира и чемпионат Европы, на которых тоже будут разыграны олимпийские лицензии.

На Олимпиаде в Токио российские лучники завоевали две серебряные медали. Чемпионат мира в Германии состоится с 31 июля по 6 августа 2023 года.