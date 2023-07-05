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Российских лучников не допустили к участию в чемпионате мира в Германии

Тем не менее, они сохраняют шансы на прохождение квалификации к Олимпиаде в Париже.
05 июля 2023 12:13
автор: Александр Евграфов

Российские лучники не допущены к участию в чемпионате мира в Германии, несмотря на нейтральный статус и рекомендацию Международного олимпийского комитета, сообщает президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

«Незадолго до старта чемпионата мира в Берлине, пройдёт конгресс международной федерации. Мы планируем принять участие в работе конгресса, но на турнире нашим спортсменам выступить не удастся. Перед его началом будет обсуждаться только вопрос создания комиссии, которая займется их допуском», - цитирует Ешеева ТАСС.

По словам руководителя, у россиян есть шанс на выступление на Олимпиаде в Париже, поскольку впереди еще будут этапы Кубка мира и чемпионат Европы, на которых тоже будут разыграны олимпийские лицензии.

На Олимпиаде в Токио российские лучники завоевали две серебряные медали. Чемпионат мира в Германии состоится с 31 июля по 6 августа 2023 года.

источник: ТАСС
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