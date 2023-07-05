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Россия пригласила венгерских спортсменов на «Игры будущего»

«Игры будущего» состоятся в Казани.
05 июля 2023 14:48
автор: Александр Евграфов

Россия пригласила венгерских спортсменов принять участие в «Играх будущего», которые состоятся в Казани в 2024 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В 2024 году будут проводиться в городе Казань «Игры будущего», поэтому наше приглашение направлено венгерской стороне, чтобы они приняли участие в соревнованиях. Это будут и классические виды спорта, и современные, касаемые киберспорта», — сказал Мурашко на пресс-конференции в Будапеште, которая прошла совместно с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Министр здравоохранения России является сопредседателем российско-венгерской межгосударственной правительственной комиссии.

Спортивная программа «Игр будущего» включает в себя соревнования по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетику, гонки дронов и другие. Заявлены 16 гибридных дисциплин, каждая из них совмещает в себе концепцию «фиджитал» (классический спорт и киберспорт).

Первый розыгрыш пройдёт в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года.

источник: «Советский спорт»
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