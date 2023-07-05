Президент «Кадиса» подтвердил переход Тео Бонгонда в «Спартак»

57-летний футбольный функционер Мануэль Вискайно, занимающий должность президента «Кадиса», подтвердил, что лидер его клуба Тео Бонгонда переходит в состав московского «Спартака».

«Бонгонда дорабатывает свои обязательства здесь. Похоже, что к его уходу всё готово, и скоро об этом будет объявлено», — сказал Мануэль Вискайно в интервью Canal Amarillo.

Напомним, красно-белые заплатят за переход 27-летнего вингера 10 млн евро. Год назад «Кадис» приобрёл конголезского нападающего у «Генка» за 3 млн евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Тео Бонгонда сыграл 31 матч, забил четыре гола и оформил три ассиста. «Кадис» завершил сезон на 14-м месте чемпионата Испании.