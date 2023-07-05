«Пусть это останется на её совести». Бронзовый призёр ЧМ из России решила выступать за Казахстан

Шестикратный бронзовый призёр чемпионатов мира по конькобежному спорту в составе сборной России Елизавета Голубева (ранее — Казелина) приняла решение выступать за команду Казахстана.

Спортсменка уже подала соответствующие документы в компетентные органы.

«У нас есть заявление Голубевой о переходе в команду Казахстана. Сейчас мы находимся в процессе выполнения определённых бюрократических процедур. Действуем в соответствии с регламентом, утверждённым исполкомом Союза конькобежцев России, по переходам как внутри страны, так и за границу.

О мотивах перехода лучше спросить у спортсменки. Но, как говорится, насильно мил не будешь. Пусть это будет на её совести, каждый решает сам», — приводит ТАСС слова президента Союза конькобежцев России Николая Гуляева.

Добавим, что Голубева также является чемпионкой России и участницей Олимпийских игр в Пекине, где её высшим достижением стало четвёртое место в командной гонке.