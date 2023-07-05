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«Пусть это останется на её совести». Бронзовый призёр ЧМ из России решила выступать за Казахстан

Спортсменка не назвала причины своего поступка.
«Пусть это останется на её совести». Бронзовый призёр ЧМ из России решила выступать за Казахстан
05 июля 2023 16:09
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

Шестикратный бронзовый призёр чемпионатов мира по конькобежному спорту в составе сборной России Елизавета Голубева (ранее Казелина) приняла решение выступать за команду Казахстана.

Спортсменка уже подала соответствующие документы в компетентные органы.

«У нас есть заявление Голубевой о переходе в команду Казахстана. Сейчас мы находимся в процессе выполнения определённых бюрократических процедур. Действуем в соответствии с регламентом, утверждённым исполкомом Союза конькобежцев России, по переходам как внутри страны, так и за границу.

О мотивах перехода лучше спросить у спортсменки. Но, как говорится, насильно мил не будешь. Пусть это будет на её совести, каждый решает сам», приводит ТАСС слова президента Союза конькобежцев России Николая Гуляева.

Добавим, что Голубева также является чемпионкой России и участницей Олимпийских игр в Пекине, где её высшим достижением стало четвёртое место в командной гонке.

источник: ТАСС
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