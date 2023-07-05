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В сборной России по спортивной гимнастике прокомментировали участие Максимовой за сборную Сирии

Главы федераций выясняют обстоятельства скандала.
05 июля 2023 18:19
автор: Александр Евграфов

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко опровергла официальное участие спортсменок сборной в Панарабских играх за команду Сирии.

«У нас нет информации о том, что выступавшая за Владимирскую область Александра Максимова переехала в Сирию. Эта девочка не входила в состав сборных команд и выступала только на национальных стартах за свой регион», — цитирует ТАСС слова Родионенко.

Максимова была участницей чемпионата России в Казани и стала 76-й в квалификации многоборья.

Ранее сообщалось, что российских спортсменов заявили как сирийцев на Панарабских играх в Алжире, для этого некоторым из них пришлось сменить имена и даты рождения.

источник: ТАСС
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