В Минспорте отреагировали на новость об участии российских спортсменов в Панарабских играх

Министерство спорта РФ сделало заявление по поводу выступления российский атлетов на Панарабских играх в Алжире, представляющих на соревнованиях национальную команду Сирии.

Отметим, что согласно информации министерства, дзюдоистка Милана Мугу и гимнастка Александра Максимова имеют полное право участвовать в турнире как сирийские спортсменки.

«В числе указанных спортсменов Милана Мугу и Александра Максимова официально представляют сборную команду Сирии, в утвержденных списках кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации на 2023 год не числятся. По остальным спортсменам информация, указанная на сайте турнира, не соответствует действительности. Указанные на сайте организаторов турнира спортсмены не принимают участие в Панарабских играх и не заявляли о смене спортивного гражданства», — приводит заявление пресс-службы Минспорта России «Матч ТВ».

Напомним, что в феврале прошлого спортсмены из России были отстранены от международных соревнования по требования Международного олимпийского комитета. Весной 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян до турниров в нейтральном статусе.