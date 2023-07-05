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Губерниев оценил шансы олимпийского чемпиона по гребле установить рекорд России 

В начале июля российский спортсмен стартовал на байдарке из Санкт-Петербурга с целью добраться до Москвы. 
05 июля 2023 21:57
автор: Глеб Шевяков

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу того, что гребец Юрий Постригай может установить рекорд России, проплыв на байдарке от Санкт-Петербурга до Москвы.

Отметим, что 2 июля, в воскресенье, 34-летний атлет начал свой заплыв в Парке 300‑летия Санкт‑Петербурга, который намерен завершить 16 июля в столичном Парке Горького. Чтобы добраться до Москвы ему необходимо проплыть около 1300 километров.

«Юра огромный молодец, большой спортсмен, олимпийский чемпион. Не сомневаюсь, что ему подвластны любые вершины. Я пристально слежу за ним, мы давно дружим. Нет сомнений, что Юра справится с задачей и догребет до конечной точки. Мы все будем говорить, что Постригай установил еще один большой спортивный рекорд. Я в Юру очень верю!» — приводит слова 48-летнего журналиста «Матч ТВ».

Добавим, что Постригай начал свою профессиональную карьеру в гребле в 2006 году. С тех пор он стал олимпийским чемпионом, дважды выиграл чемпионат мира и Европы и 18 раз становился чемпионом России.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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