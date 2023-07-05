Губерниев оценил шансы олимпийского чемпиона по гребле установить рекорд России 

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу того, что гребец Юрий Постригай может установить рекорд России, проплыв на байдарке от Санкт-Петербурга до Москвы.

Отметим, что 2 июля, в воскресенье, 34-летний атлет начал свой заплыв в Парке 300‑летия Санкт‑Петербурга, который намерен завершить 16 июля в столичном Парке Горького. Чтобы добраться до Москвы ему необходимо проплыть около 1300 километров.

«Юра огромный молодец, большой спортсмен, олимпийский чемпион. Не сомневаюсь, что ему подвластны любые вершины. Я пристально слежу за ним, мы давно дружим. Нет сомнений, что Юра справится с задачей и догребет до конечной точки. Мы все будем говорить, что Постригай установил еще один большой спортивный рекорд. Я в Юру очень верю!» — приводит слова 48-летнего журналиста «Матч ТВ».

Добавим, что Постригай начал свою профессиональную карьеру в гребле в 2006 году. С тех пор он стал олимпийским чемпионом, дважды выиграл чемпионат мира и Европы и 18 раз становился чемпионом России.