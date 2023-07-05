Глава федерации спорта Сирии прокомментировал слухи о выступлении россиян за сборную арабской страны

Глава Сирийской федерации спорта Фирас Маала выступил с заявлением на фоне слухов о том, что в Панарабских играх в Алжире принимают участие российские спортсмены, представляя национальную команду Сирии.

Ранее появилась новость, что в состав сирийской сборной на турнир попали пять россиянок по документам с измененными именами.

«В составе сирийской сборной в Алжире нет ни одного спортсмена-несирийца», - приводит слова Маалы «РИА Новости».

Напомним, что в феврале 2022 года спортсмены из России были отстранены от международных турниров по указу Международного олимпийского комитета. Весной текущего года МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян до турниров в нейтральном статусе.