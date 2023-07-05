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Глава федерации спорта Сирии прокомментировал слухи о выступлении россиян за сборную арабской страны

Ранее сообщалось, что пять российских атлетов заявлены на Панарабские игры в качестве сирийцев. 
Глава федерации спорта Сирии прокомментировал слухи о выступлении россиян за сборную арабской страны
05 июля 2023 23:03
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Глава Сирийской федерации спорта Фирас Маала выступил с заявлением на фоне слухов о том, что в Панарабских играх в Алжире принимают участие российские спортсмены, представляя национальную команду Сирии.

Ранее появилась новость, что в состав сирийской сборной на турнир попали пять россиянок по документам с измененными именами.

«В составе сирийской сборной в Алжире нет ни одного спортсмена-несирийца», - приводит слова Маалы «РИА Новости».

Напомним, что в феврале 2022 года спортсмены из России были отстранены от международных турниров по указу Международного олимпийского комитета. Весной текущего года МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян до турниров в нейтральном статусе.

источник: «РИА Новости»
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