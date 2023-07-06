Украинка Костюк не смогла объяснить причину свиста болельщиков в свой адрес

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свист болельщиков в свой адрес во время «Ролан Гаррос».

«Это было крайне сомнительное поведение со стороны болельщиков. Я имею в виду, что они могут делать всё, что хотят, но я просто этого не понимаю. И не думаю, что когда-нибудь смогу это понять. Очевидно, что на Уимблдоне другая поддержка», - приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

Напомним, во Франции свист в адрес украинки был связан с ее отказом от рукопожатий с российскими теннисистками после матчей.

В первом раунде Уимблдона Костюк обыграла гречанку Марию Саккари со счетом 0:6, 7:5, 6:2. В следующем раунде соревнований она сыграет с представительницей Испании Паулой Бадосой Хиберт.