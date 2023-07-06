Мировые рекорды Чикуновой и Колесникова были признаны международной федерацией плавания 

Руководство международной федерации плавания приняли решение признать мировые рекорды пловцов из России Евгении Чикуновой и Климента Колесникова. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Напомним, что в ноябре прошлого года 22-летний лучший пловец Европы-2018 в рамках чемпионата России преодолел дистанцию в 50 метров на спине с результатом в 22,11 секунды, что стало мировым рекордом. Ранее лучшим в этой дисциплине был представитель Франции Флоран Манод с заплывом в 22,22 секунды.

В апреле текущего года 18-летняя чемпионка Европы показала лучший результат на национальном первенстве в заплыве брассом на 200 метров. Она проплыла дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды, что лучше предыдущего рекорда на 1,45 секунды, который принадлежит пловчихе из ЮАР Татьяне Скунмакер (2 минуты 18,95 секунды).