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Мировые рекорды Чикуновой и Колесникова были признаны международной федерацией плавания 

Россияне установили лучшие результаты в заплывах в 2022 и 2023 годах. 
06 июля 2023 21:59
автор: Глеб Шевяков

Руководство международной федерации плавания приняли решение признать мировые рекорды пловцов из России Евгении Чикуновой и Климента Колесникова. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Напомним, что в ноябре прошлого года 22-летний лучший пловец Европы-2018 в рамках чемпионата России преодолел дистанцию в 50 метров на спине с результатом в 22,11 секунды, что стало мировым рекордом. Ранее лучшим в этой дисциплине был представитель Франции Флоран Манод с заплывом в 22,22 секунды.

В апреле текущего года 18-летняя чемпионка Европы показала лучший результат на национальном первенстве в заплыве брассом на 200 метров. Она проплыла дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды, что лучше предыдущего рекорда на 1,45 секунды, который принадлежит пловчихе из ЮАР Татьяне Скунмакер (2 минуты 18,95 секунды).

источник: Всероссийская федерация плавания
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