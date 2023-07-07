Две российские гимнастки перешли в сборную Турции

Российские гимнастки Арина и Ксения Юняшины перешли в сборную Турции.

Об этом рассказал президент Федерации спортивной и художественной гимнастики Пензенской области Валерий Старкин, чей регион представляли гимнастки, являющиеся сестрами.

«Мама сестер Юняшиных осенью прошлого года приняла решение переехать в Турцию на постоянное место жительства и собирала все документы. Ксения здесь выступала в индивидуальной программе, Арина - в групповых упражнениях. Но ни в каких списках сборных страны они не значились. Сейчас в Турции, как я знаю, они выступают в групповых упражнениях», - приводит ТАСС слова Старкина.

По данным источника, новую страны Юняшины начнут представлять с юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике, который стартует 7 июля в румынском Клуж-Напоке.

Россия не участвует в турнире из-за отстранения на неопределенный срок. Ранее МОК рекомендовал всем международным федерациям допустить российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.