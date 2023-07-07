Сборную России вынудили пропустить чемпионат мира

Сборная России по современному пятиборью пропустит чемпионат мира в Великобритании из-за препятствий, выставленных организаторами, сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной Андрея Макушина.

«Теперь окончательно стало ясно всем, что в чемпионате мира, который пройдет в Великобритании во второй половине августа, наши и белорусские спортсмены участвовать не смогут. Из-за пропуска этого турнира шансы наших атлетов отобраться на Олимпиаду 2024 года уменьшатся», — приводит слова Макушина ТАСС.

По словам Макушина, решение Международного союза современного пятиборья (UIPM) рассматривать в течение трех месяцев заявки на получение нейтрального статуса лишили россиян и белорусов выступить на августовском чемпионате мира в Великобритании.

Ранее UIPM сообщил, что спортсмены из России и Беларуси могут принять участие в нейтральном статусе, но должны доказать независимой комиссии, что они не проходили службу в вооруженных силах и не выражали поддержку СВО.

В организации отметили, что заявки на допуск принимаются с 31 июля 2023 года, а они должны быть поданы за 90 дней до начала соревнований, что автоматически приводит к пропуску чемпионата мира.