Российская гимнастка, представляющая Сирию, победила на Панарабских играх

Российская гимнастка Александра Максимова, заявленная за сборную Сирию, победила в личном многоборье на соревнованиях по спортивной гимнастике на Панарабских играх, которые проходят в Алжире.

Ее результат по итогам четырех упражнений составил 49,233 балла. Второе место заняла Фатма Бухатем (45,700) из Алжира, бронзу завоевала Лахна Салем из Сирии (44,733).

На сайте Международной федерации гимнастики (FIG) 16-летняя Максимова заявлена представительницей Сирии.

Ранее сообщалось, что пять российских спортсменок: бадминтонистка Дарья Джеджула, велогонщицы Татьяна и Дарья Мальковы, легкоатлетка Карина Полудкина и пловчиха Анастасия Сорокина заявлены как члены сборной Сирии.