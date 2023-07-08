В МИД Франции выразили уверенность, что сумеют обеспечить порядок на Олимпиаде в Париже

Госсекретарь при МИД Франции по вопросам франкофонии, развития и международного партнерства Христула Захаропулу заявила, что в стране сумеют обеспечить порядок на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Нет поводов для беспокойства. Франция нередко проводила крупные мероприятия, и я могу вас заверить, что команда организаторов работает над тем, чтобы гарантировать безопасность для всех участников», - приводит слова чиновницы France 24.

Напомним, что Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа.