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В МИД Франции выразили уверенность, что сумеют обеспечить порядок на Олимпиаде в Париже

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа.
08 июля 2023 08:21
автор: Степан Шереметьев

Госсекретарь при МИД Франции по вопросам франкофонии, развития и международного партнерства Христула Захаропулу заявила, что в стране сумеют обеспечить порядок на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Нет поводов для беспокойства. Франция нередко проводила крупные мероприятия, и я могу вас заверить, что команда организаторов работает над тем, чтобы гарантировать безопасность для всех участников», - приводит слова чиновницы France 24.

Напомним, что Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа.

источник: France 24
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