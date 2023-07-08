Названо обязательное условие для участия российских спортсменов в Азиатских играх — 2023

Олимпийский совет Азии заявил, что вопрос российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры 2023 года остаётся открытым.

«Олимпийский совет Азии открыл двери для 500 спортсменов из России и Беларуси для участия в 19‑х Азиатских играх в Ханчжоу (Китай). Но только в том случае, если Международный олимпийский комитет даст зелёный свет для их участия в качестве независимых нейтральных атлетов в Париже‑2024», — приводит «Матч ТВ» сообщение пресс-службы Олимпийского совета Азии.

При допуске россияне и белорусы будут выступать в нейтральном статусе без флага и других национальных символов, а также не смогут претендовать на медали.

Важно, что результаты россиян и белорусов на турнире будут идти в зачёт квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже.