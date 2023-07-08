Ирина Винер рассказала, поедет ли сборная России на Азиатские игры

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер высказалась о возможности участия российских спортсменов в предстоящих Азиатских играх.

«Если результаты будут идти в зачет на Олимпийские игры, тогда поедем», — приводит слова Винер Metaratings.

Напомним, на Азиатских играх российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и не будут иметь права на получение медалей соревнований. Однако спортсмены смогут принять в отборе на Олимпиаду 2024 года в Париже.