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Ирина Винер рассказала, поедет ли сборная России на Азиатские игры

Спортсменов допустили в нейтральном статусе.
08 июля 2023 16:37
автор: Александр Кожевников

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер высказалась о возможности участия российских спортсменов в предстоящих Азиатских играх.

«Если результаты будут идти в зачет на Олимпийские игры, тогда поедем», — приводит слова Винер Metaratings.

Напомним, на Азиатских играх российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и не будут иметь права на получение медалей соревнований. Однако спортсмены смогут принять в отборе на Олимпиаду 2024 года в Париже.

источник: Metaratings.ru
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