Состояние здоровья вратаря ван дер Сара продолжает вызывать беспокойство

Состояние здоровья бывшего вратаря сборной Нидерландов по футболу Эдвина ван дер Сара стабильно, но все еще вызывает беспокойство, сообщает нидерландский «Аякс» в соцсетях со ссылкой на жену голкипера.

Спортсмен все еще остается в реанимации, куда он был госпитализирован в Хорватии из-за кровоизлияния в мозг. Жена вратаря сообщила, что врачам удалось стабилизировать ситуацию, но поводы для беспокойства еще остаются.

Ван дер Сару 52 года, в разное время он выступал за «Аякс», английские «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед», а также итальянский «Ювентус». В составе «Аякса» и «Манчестер Юнайтед» голкипер побеждал в Лиге чемпионов, и становился четырехкратным чемпионом Нидерландов и Англии.

В составе сборной завоевал бронзу чемпионатов Европы 2000 и 2004 годов.