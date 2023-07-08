ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Медведев прокомментировал победу над Фучовичем на Уимблдоне

Первая ракетка России стал третьим россиянином, пробившемся в 1/8 финала.
08 июля 2023 19:46
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что хочет показать на Уимблдоне свой лучший теннис.

«Очень рад, что прошел дальше. Я действительно хочу выступить здесь хорошо. Я не играл здесь в прошлом году. С точки зрения статистики – это мой худший турнир «Большого шлема». Поэтому у меня большая мотивация изменить это. Я хочу показать свой лучший теннис и наслаждаться игрой», - цитирует Медведева пресс-служба ATP.

По словам Медведева, зрители на Уимблдоне всегда болеют за проигрывающего, потому что хотят увидеть матч в пять сетов.

В матче третьего круга Медведев победил венгра Мартона Фучовича со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

источник: ATP
Сборная Англии обыгрывает Испанию после первого тайма в финале молодежного чемпионата Европы
Гол был забит в компенсированное время первого тайма.
08.07.2023 20:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
Стал известен соперник Медведева в 1/8 финала Уимблдона
Матч продолжался более четырех часов.
08.07.2023 20:09
Теннис
автор: Александр Евграфов
«Акрон» победил «Спартак» во втором товарищеском матче за день
Красно-белым не удается победить тольяттинский клуб.
08.07.2023 20:01
Футбол
автор: Александр Евграфов
Макс Ферстаппен установил личный рекорд по количеству побед в квалификациях подряд
Нидердландец вновь будет стартовать с поула.
08.07.2023 19:57
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Анна Блинкова не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона, проиграв Арине Соболенко
Анна Блинкова не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона, проиграв Арине Соболенко
Россиянка уступила своей сопернице в двух сетах.
08.07.2023 19:57
Теннис
автор: Сергей Иванов
«Безумная квалификация». Ферстаппен прокомментировал поул на Гран-при Великобритании
Ферстаппен вновь будет стартовать первым.
08.07.2023 19:41
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Первая ракетка мира Алькарас обыграл Харри в матче третьего круга Уимблдона
Игра продлилась 3 часа 58 минут.
08.07.2023 19:41
Теннис
автор: Сергей Иванов
В НХЛ сообщили, что информировали КХЛ о продлении контракта Федотова с «Филадельфией»
В НХЛ сообщили, что информировали КХЛ о продлении контракта Федотова с «Филадельфией»
Отношения между лигами могут быть испорчены.
08.07.2023 19:38
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Стала известна заработная плата вратаря ЦСКА Федотова
Российский голкипер подписал двухлетний контракт с московским клубом.
08.07.2023 19:14
Хоккей
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.