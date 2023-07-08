Медведев прокомментировал победу над Фучовичем на Уимблдоне

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что хочет показать на Уимблдоне свой лучший теннис.

«Очень рад, что прошел дальше. Я действительно хочу выступить здесь хорошо. Я не играл здесь в прошлом году. С точки зрения статистики – это мой худший турнир «Большого шлема». Поэтому у меня большая мотивация изменить это. Я хочу показать свой лучший теннис и наслаждаться игрой», - цитирует Медведева пресс-служба ATP.

По словам Медведева, зрители на Уимблдоне всегда болеют за проигрывающего, потому что хотят увидеть матч в пять сетов.

В матче третьего круга Медведев победил венгра Мартона Фучовича со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.