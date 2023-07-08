Глава ОКР Поздняков отреагировал на условия допуска российских спортсменов на Азиатские игры

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал решение Олимпийского совета Азии о допуске россиян до Азиатских игр.

«На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла.

За последние несколько месяцев мы слышали немало спекуляций на тему допуска россиян и белорусов к тем или иным международным турнирам. В подавляющем большинстве случаев слова так и остались словами», – написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Напомним, на Азиатских играх российские спортсмены должны будут выступать в нейтральном статусе и не будут иметь права на получение медалей соревнований. Однако спортсмены смогут принять в отборе на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Проведение Азиатских игр запланировано в Китае с 23 сентября по 8 октября 2023 года.