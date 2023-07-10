Российские гребцы решили не ехать на молодежный ЧМ из-за подписания декларации

Российские гребцы решили не ехать на молодежный чемпионат мира в Болгарию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФГСР Алексея Свирина, атлеты из РФ отказались подписывать декларацию нейтральных спортсменов. Документ выработала Международная федерация гребного спорта.

«В воскрeсенье президиум ФГСР рекомeндовал спортсменам не подписывать дeкларацию в том варианте, который предложила World Rowing. Спoртсмены и тренеры поддeржали позицию нашей федерации. В междунарoдную федерацию был отправлен откaз от участия в первенстве мира до 23 лет», - цитирует Свирина ТАСС.

Добавим, что соревнования пройдут с 19 по 23 июля.