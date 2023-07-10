Бывший врач сборной США, осужденный за насилие над гимнастками, получил несколько ножевых ранений

Бывший врач сборной США по гимнастике Ларри Нассар, отбывающий наказание за сексуальное насилие над американскими гимнастками, получил несколько ножевых ранений в федеральной тюрьме во Флориде, сообщает Associated Press.

По данным источника, инциденту в воскресенье предшествовала ссора с другим заключенным, а дежурные офицеры не смогли помешать поножовщине, поскольку из-за нехватки персонала работали сверхурочно.

Нассар получил ножевые ранения в спину и грудь, его состояние оценивается как стабильное. Скандал с сексуальным насилием несовершеннолетних, связанный с его именем, начался в 2015 году. Врач был обвинен в нападении как минимум на 250 женщин, начиная с 1992 года. Также он признался в хранении детской порнографии. Разными судами Нассар был приговорен в общей сложности к более чем 350 годам тюрьмы.