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Бывший врач сборной США, осужденный за насилие над гимнастками, получил несколько ножевых ранений

Разными судами он приговорен к длительным срокам заключения.
10 июля 2023 18:02
автор: Александр Евграфов

Бывший врач сборной США по гимнастике Ларри Нассар, отбывающий наказание за сексуальное насилие над американскими гимнастками, получил несколько ножевых ранений в федеральной тюрьме во Флориде, сообщает Associated Press.

По данным источника, инциденту в воскресенье предшествовала ссора с другим заключенным, а дежурные офицеры не смогли помешать поножовщине, поскольку из-за нехватки персонала работали сверхурочно.

Нассар получил ножевые ранения в спину и грудь, его состояние оценивается как стабильное. Скандал с сексуальным насилием несовершеннолетних, связанный с его именем, начался в 2015 году. Врач был обвинен в нападении как минимум на 250 женщин, начиная с 1992 года. Также он признался в хранении детской порнографии. Разными судами Нассар был приговорен в общей сложности к более чем 350 годам тюрьмы.

источник: Associated Press
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