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Пловчиха Чимрова выразила мнение о возможном участии россиян в Азиатских играх 

Соревнования пройдут ближайшей осенью.
10 июля 2023 18:58
автор: Глеб Шевяков

Многократный призер чемпионатов мира и Европы по плаванию Светлана Чимрова поделилась мнением о возможном выступлении российских атлетов на предстоящих Азиатских играх.

Ранее Олимпийский совет Азии счел возможным допуск спортсменов из России и Беларуси до турнира при условии, что представители стран будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе без флага и других национальных символов, а также не смогут претендовать на медали.

«Конечно, мне нравится идея выступить на Азиатских играх. Мы только за, чтобы стартовать, будем рады, если нас пригласят. Так как я люблю свою работу и люблю тренироваться, у меня нет проблем с мотивацией», – приводит слова 27-летней пловчихи «Матч ТВ».

Добавим, что Азиатские игры 2023 года пройдут в китайском городе Ханчжоу и продлятся с 23 сентября по 8 октября.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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