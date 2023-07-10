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В МИД России оценили призыв к МОК и декларацию Движения неприсоединения

Президент МОК приветствовал позицию организации, в которую входят 120 стран.
10 июля 2023 21:32
автор: Александр Евграфов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятую в Баку декларацию Движения неприсоединения, в которой говорится, что страны‑члены объединения (120 государств и 20 наблюдателей) рассчитывают на участие сборных всех стран в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже.

«Абсолютное мировое большинство продолжает стоять на олимпийских принципах. В Баку по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева Движением неприсоединения была принята Специальная декларация министерской встречи координационного бюро Движения неприсоединения с призывом обеспечить участие всех национальных сборных на Олимпийских играх в Париже. Если Запад за демократию, то он должен принимать волю большинства, основанную на международном праве, — написала Захарова в Telegram‑канале.

Президент МОК Томас Бах официально заявил, что приветствует поддержку со стороны Движения неприсоединения и поблагодарил Ильхама Алиева за инициативу в принятии резолюции.

В противовес этому Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с требованием ввести тотальный запрет на участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх.

Захарова также напомнила, что требования ввести запрет нарушают несколько международных документов, в том числе Олимпийскую хартию (устав МОК).

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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