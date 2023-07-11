Федерация каноэ не допустила россиян до участия в международных соревнованиях

Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF) приняла решение пока не допускать российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.

Как сообщает пресс-служба органа, организаторы стартов не могут гарантировать безопасность российских участников в наиболее недружественных по отношению к РФ странах, таких, как Великобритания, Польша и Франция.

Напомним, что в Лондоне пройдет взрослый ЧМ, который станет квалификационным отбором на Олимпийские игры в Париже, Париж примет заключительный этап Кубка мира, а Краков - первенство планеты для спортсменов моложе 23-х лет.

В то же время, в ICF отметили, что продолжат прилагать все усилия для того, чтобы найти выход из положения и организовать участие россиян в соревнованиях.