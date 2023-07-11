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Губерниев удивлён отсутствием массовой смены гражданства у российских спортсменов

Пессимистические ожидания не оправдываются.
11 июля 2023 13:44
автор: Максим Скороходов

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении российских спортсменов на международной арене на фоне возможного приглашения на Азиатские игры 2023.

«Спортсмены должны выступать. Пока мы сейчас обсуждаем возможное участие в Азиатских играх непонятно в каком статусе, как мы потом на Олимпиаду поедем… С моей точки зрения, мы никуда не поедем. Те люди, у которых както получается свои лучшие годы использовать в спорте, пусть и не в составе сборной России, это их право. С точки зрения переходов я ожидал больше массовости, но мы этого не видим», приводит «Матч ТВ» слова Губерниева.

Приглашение на Азиатские игры зависит от решения МОК по допуску на Олимпийские игры.

Напомним, на Азиатских играх российские спортсмены должны будут выступать в нейтральном статусе и не будут иметь права на получение медалей соревнований. Однако спортсмены смогут принять участие в отборе на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Проведение Азиатских игр запланировано в Китае с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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