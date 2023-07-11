Губерниев удивлён отсутствием массовой смены гражданства у российских спортсменов

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении российских спортсменов на международной арене на фоне возможного приглашения на Азиатские игры — 2023.

«Спортсмены должны выступать. Пока мы сейчас обсуждаем возможное участие в Азиатских играх непонятно в каком статусе, как мы потом на Олимпиаду поедем… С моей точки зрения, мы никуда не поедем. Те люди, у которых как‑то получается свои лучшие годы использовать в спорте, пусть и не в составе сборной России, это их право. С точки зрения переходов я ожидал больше массовости, но мы этого не видим», — приводит «Матч ТВ» слова Губерниева.

Приглашение на Азиатские игры зависит от решения МОК по допуску на Олимпийские игры.

Напомним, на Азиатских играх российские спортсмены должны будут выступать в нейтральном статусе и не будут иметь права на получение медалей соревнований. Однако спортсмены смогут принять участие в отборе на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Проведение Азиатских игр запланировано в Китае с 23 сентября по 8 октября 2023 года.