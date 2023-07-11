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Фанатский сектор «Вираж» вернётся на домашний стадион «Зенита»

Болельщики чемпионов России намерены посетить кубковые матчи клуба.
11 июля 2023 16:30
автор: Александр Евграфов

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» заявило, что фанатский сектор «Вираж» вернётся на домашний стадион сине-бело-голубых.

Руководство команды демонтирует сцену, которая была установлена вместо сектора, а болельщики планируют посетить матчи «Зенита» в Кубке России.

«Сегодня клуб разошлёт промокоды всем владельцам абонементов на «Вираж» сезонов-21/22 и 22/23. По ним можно будет приобрести билеты на наши сектора трибуны D. Один промокод — один билет, который необходимо выкупить до конца недели. О свободной продаже для желающих проникнуться духом трибуны будет объявлено на следующей неделе! Все на «Вираж»! Настало время воссоздать футбольную атмосферу!» — говорится в заявлении «Ландскроны», опубликованном в телеграм-канале.

«Зенит» проведёт первый домашний матч в Кубке России 2023/24 25 июля, когда команда примет «Ахмат».

источник: Ландскрона
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