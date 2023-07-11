«Аль-Ахли» предложил контракт на 150 млн евро полузащитнику «Ювентуса»

Саудовский футбольный клуб «Аль-Ахли» предложил французскому полузащитнику «Ювентуса» Полю Погба трехгодичный контракт, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, общая стоимость контракта может составить 150 млн евро. Ранее саудовский клуб предлагал 100 млн евро на три года, однако футболист отказался от перехода. Наряду с этим, «Ювентус» готов был продать полузащитника сборной Франции за 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что Погба не заинтересован в переходе, намереваясь реабилитироваться перед туринскими болельщиками за сезон, большую часть которого он пропустил из-за травм.

В минувшем сезоне Погба сыграл за «Ювентус» всего в 10 играх во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Контракт Погба с «Ювентусом» рассчитан до июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста по оценкам портала Transfermarkt составляет 15 млн евро.