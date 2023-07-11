Российский теннисист Ярослав Демин вышел в третий круг юниорского Уимблдонского турнира.

В матче второго раунда Дёмин, посеянный на турнире под пятым номером, победил британского теннисиста Фредди Блейдса, получившему уайлд-кард от организаторов. Встреча, которая продолжалась 1 час 10 минут, закончилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу россиянина.

Дёмин дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. У Блейдса не было эйсов, у него четыре двойные ошибки и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал Дёмин сыграет с французом Антуаном Гибодо.

Демин в паре с мексиканцем Пачеко Мендесом выиграл «Ролан Гаррос» в парном разряде.