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Демин вышел в третий круг юниорского Уимблдонского турнира

Россиянин отдал сопернику лишь три гейма за матч.
11 июля 2023 20:30
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Ярослав Демин вышел в третий круг юниорского Уимблдонского турнира.

В матче второго раунда Дёмин, посеянный на турнире под пятым номером, победил британского теннисиста Фредди Блейдса, получившему уайлд-кард от организаторов. Встреча, которая продолжалась 1 час 10 минут, закончилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу россиянина.

Дёмин дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. У Блейдса не было эйсов, у него четыре двойные ошибки и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал Дёмин сыграет с французом Антуаном Гибодо.

Демин в паре с мексиканцем Пачеко Мендесом выиграл «Ролан Гаррос» в парном разряде.

источник: «Советский спорт»
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