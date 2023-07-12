Миранчук может продолжить выступать в чемпионате Италии

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Болонью», сообщает TuttoAtalanta со ссылкой на Sky Sport.

По данным источника, Миранчук точно покинет свою нынешнюю команду в летнее трансферное окно, но вот куда именно отправится российский футболист неизвестно. Переговоры между «Болоньей» и «Аталантой» пока не начались, хотя «Болонья» проявляет интерес к возможному приобретению Миранчука. «Аталанта» же заинтересована в том, чтобы до этой сделки продать еще несколько футболистов.

Сам 27-летний футболист провел минувший сезон в «Торино» на правах аренды, забив в 31 матче четыре гола и отдав шесть результативных передач. За «Аталанту» россиянин выступает с 2020 года, его контракт с клубом из Бергамо рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

Ранее сообщалось, что «Торино» был заинтересован в переходе Миранчука на постоянной основе.