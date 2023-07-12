ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Российский форвард Дер-Аргучинцев рассказал о своей жизни в Канаде 

В 2016 году хоккеист присоединился к «Питерборо Питс».
12 июля 2023 13:48
автор: Глеб Шевяков

Российский нападающий «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев рассказал о своей девятилетней жизни в Канаде.

«Уезжал туда только играть в хоккей. За это время пожил во многих городах. И в маленьких, и в таких больших, как «Торонто». Как только сезон заканчивался, то сразу летел домой в Москву. Россия — моя Родина. Понятно, что в Канаде и Америке привык ко многим вещам. Но, на мой взгляд, я вообще не американизировался», – приводит слова 22 летнего игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, в сезоне-2022/2023 Дер-Аргучинцев выступал в АХЛ в составе «Торонто Марлис». Он принял участие в 55 играх, записав на свой счёт 43 (14+29) очка. Также на его счету один матч за «Торонто Мэйпл Лифс», в котором он не отметился результативными действиями.

источник: «Спорт-Экспресс»
Шестая партия матча за звание чемпионки мира завершилась вничью
Двух китайских шахматисток после первой половины матча ждут два выходных дня.
12.07.2023 14:22
Шахматы
автор: Александр Евграфов
«Фейеноорд» начал переговоры с «Динамо» по трансферу Захаряна
Известна сумма, которую хочет получить российский клуб.
12.07.2023 14:17
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Барселона» подписала 18-летнего бразильского нападающего 
Игрок выступает за «Атлетико Паранаэнсе».
12.07.2023 14:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Аякс» прокомментировал возможный переход Арсена Захаряна в клуб 
Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» может подписать россиянина в скором времени.
12.07.2023 14:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Главный тренер сборной России Карпин высказался о переходе Кузяева в «Гавр»
Полузащитник подписал двухлетний контракт с французским клубом.
12.07.2023 13:56
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Крылья Советов» победили «Рубин» в первом товарищеском матче за день
Матч состоялся в Казани.
12.07.2023 13:47
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Балтика» объявила о подписании обладателя Кубка Англии Анхело Энрикеса
Также он выигрывал Кубок Америки в составе сборной Чили.
12.07.2023 13:43
Футбол
автор: Виталий Овсянников
В Суперкубке Единой лиги ВТБ примет участие клуб, являющийся постоянным участником Евролиги
Количество участников также расширится.
12.07.2023 13:26
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Глейсон Тибау возвращается в RCC! Его соперником станет Борис Медведев
Глейсон Тибау возвращается в RCC! Его соперником станет Борис Медведев
Бой пройдет в конце нынешнего месяца.
12.07.2023 13:16
ММА
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.