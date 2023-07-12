Российский форвард Дер-Аргучинцев рассказал о своей жизни в Канаде 

Российский нападающий «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев рассказал о своей девятилетней жизни в Канаде.

«Уезжал туда только играть в хоккей. За это время пожил во многих городах. И в маленьких, и в таких больших, как «Торонто». Как только сезон заканчивался, то сразу летел домой в Москву. Россия — моя Родина. Понятно, что в Канаде и Америке привык ко многим вещам. Но, на мой взгляд, я вообще не американизировался», – приводит слова 22 летнего игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, в сезоне-2022/2023 Дер-Аргучинцев выступал в АХЛ в составе «Торонто Марлис». Он принял участие в 55 играх, записав на свой счёт 43 (14+29) очка. Также на его счету один матч за «Торонто Мэйпл Лифс», в котором он не отметился результативными действиями.