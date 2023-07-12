Пивоварова оценила шансы Данииила Медведева обыграть Юбэнкса на Умбдлоне

Бывшая бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделился мнением по поводу выступления российского теннисиста Даниила Медведева на Уимблдонском тунире-2023.

«Я считаю, что Даниил должен уверенно пройти Кристофера. Медведев сейчас находится в отличной форме, уверенно себя чувствует, и он — один из претендентов на трофей Уимблдона. Ему не нужно бояться того, что Юбэнкс обыграл Стефаноса, но серьезно настраиваться на матч, конечно, придется», — приводит слова 33-летней спортсменки «Газета.Ru».

Добавим, что за выход в полуфинал Уимблдона Медведев поборется с представителем США Кристофером Юбэнксом.