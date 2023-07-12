ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Пивоварова оценила шансы Данииила Медведева обыграть Юбэнкса на Умбдлоне

Спортсмены встретятся в рамках 1/4 финала турнира.
12 июля 2023 15:51
автор: Глеб Шевяков

Бывшая бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделился мнением по поводу выступления российского теннисиста Даниила Медведева на Уимблдонском тунире-2023.

«Я считаю, что Даниил должен уверенно пройти Кристофера. Медведев сейчас находится в отличной форме, уверенно себя чувствует, и он — один из претендентов на трофей Уимблдона. Ему не нужно бояться того, что Юбэнкс обыграл Стефаноса, но серьезно настраиваться на матч, конечно, придется», — приводит слова 33-летней спортсменки «Газета.Ru».

Добавим, что за выход в полуфинал Уимблдона Медведев поборется с представителем США Кристофером Юбэнксом.

источник: «Газета.Ru»
«Рубин» одержал победу над «Крыльями Советов» во втором товарищеском матче за день 
Ранее самарский клуб обыграл казанцев. 
12.07.2023 16:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Демин победил француза Гибодо и вышел в 1/4 финала юниорского Уимблдона
Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.
12.07.2023 15:51
автор: Александр Евграфов
Экс-первая ракетка мира Хингис заступилась за наказанную на Уимблдоне 16-летнюю Андрееву
Пятикратная победительница турниров Большого шлема защищает россиянку.
12.07.2023 15:51
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Алина Корнеева победила итальянку Луккине и стала четвертьфиналисткой юниорского Уимблдона
Матч продолжался 1 час 2 минуты.
12.07.2023 15:42
Теннис
автор: Александр Евграфов
РЖД организует дополнительные поезда в Казань на матч Суперкубка России
РФС удалось договориться об организации новых рейсов.
12.07.2023 15:32
Футбол
автор: Александр Евграфов
Хесус Медина: когда переезжал в Россию, спрашивал совета у Мельгарехо
Парагвайский новичок «Спартака» — о своих соотечественниках.
12.07.2023 15:20
Футбол
автор: Виталий Овсянников
РПЛ назвала состав Правления лиги на ближайший год
В него вошли представители клубов.
12.07.2023 15:18
Футбол
автор: Максим Скороходов
Леклер мог стать напарником Ферстаппена в «Ред Булл»
В Милтон-Кинсе интересовались возможностью перехода.
12.07.2023 15:13
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Стало известно состояние олимпийской чемпионки Щербаковой после обнаружения у нее нуклеоза
Стало известно состояние олимпийской чемпионки Щербаковой после обнаружения у нее нуклеоза
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал о состоянии здоровья фигуристки.
12.07.2023 15:00
Фигурное катание
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.