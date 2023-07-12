Демин победил француза Гибодо и вышел в 1/4 финала юниорского Уимблдона

Российский теннисист Ярослав Дёмин победил француза Антуана Гибодо и вышел в четвертьфинал юниорского Уимблдона.

Встреча третьего круга завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:1 в пользу 17-летнего россиянина, являющегося единственным представителем страны в юниорской мужской сетке Уимблдона.

Демин по ходу матча выполнил 13 эйсов, допустил шесть двойных ошибок, реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Антуана Гибодо, стоящий в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов более чем на 500 позиций выше россиянина дважды подал навылет, реализовал 1 из 11 брейк-пойнтов и совершил две двойные ошибки.

За выход в полуфинал турнира Дёмин сыграет с победителем матча между поляком Томашем Беркетой и мексиканцем Родриго Пачеко Мендесем.