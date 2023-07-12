Жабер взяла реванш у Рыбакиной за поражение в финале Уимблдона 2022 года

Тунисская теннисистка Онс Жабер победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в четвертьфинале Уимблдонского турнира.

Матч, который продолжался 1 час 53 минуты завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1 в пользу Жабер.

Представительница Туниса сделала 8 эйсов, реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов, у Рыбакиной – семь эйсов, реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. Обе теннисистки сделали по три двойные ошибки.

Теннисистки встречались год назад в финале Уимблдона. Тогда сильнее оказалась казахстанская теннисистка, выигравшая впервые в карьере, турнир Большого шлема.

За выход в финал Жабер сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Во втором полуфинале сыграют украинка Элина Свитолина и чешка Маркета Вондроушова.