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В ЦСКА подтвердили интерес «Атлетико Паранаэнсе» к Карасскалю

В клубе не стали говорить о деталях ведущихся переговоров.
12 июля 2023 18:53
автор: Александр Евграфов

Бразильский клуб «Атлетико Паранаэнсе» проявляет интерес к полузащитнику армейцев Хорхе Карраскалю, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на директора по коммуникациям армейского клуба Кирилла Брейдо.

«Интерес к игроку есть, но на данном этапе мы бы предпочли обойтись без деталей», — цитирует Брейдо источник.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб рассматривает возможность аренды с обязательным правом выкупа.

Колумбиец перешел в состав ЦСКА зимой 2022 года. В минувшем сезоне 25‑летний Карраскаль сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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