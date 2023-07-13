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Международная федерация бодибилдинга и фитнеса допустила россиян до чемпионата мира и Европы

Санкции сняли частично.
13 июля 2023 15:00
автор: Александр Поволоцкий

Международная федерация бодибилдинга и фитнеса допустила до соревнований под своей эгидой российских и белорусских атлетов.

Как сообщает пресс-служба IFBB, спортсмены могут принять участие в чемпионатах мира и Европы, но будут выступать в нейтральном статусе, под флагом организации.

«В отношении мероприятий IFBB Invitational допускается участие российских и белорусских команд по приглашению оргкомитетов», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что на Кубке мира по бодибилдингу и фитнесу в Бишкеке сборная России будет выступать под государственным флагом и с гимном. Турнир пройдет с 27 по 30 октября.

источник: «Советский спорт»
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