Международная федерация бодибилдинга и фитнеса допустила россиян до чемпионата мира и Европы

Международная федерация бодибилдинга и фитнеса допустила до соревнований под своей эгидой российских и белорусских атлетов.

Как сообщает пресс-служба IFBB, спортсмены могут принять участие в чемпионатах мира и Европы, но будут выступать в нейтральном статусе, под флагом организации.

«В отношении мероприятий IFBB Invitational допускается участие российских и белорусских команд по приглашению оргкомитетов», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что на Кубке мира по бодибилдингу и фитнесу в Бишкеке сборная России будет выступать под государственным флагом и с гимном. Турнир пройдет с 27 по 30 октября.