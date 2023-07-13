Валентина Родионенко оценила шансы российских спортсменов выступить на Олимпийских играх в Париже 

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко поделилась мнением по поводу решения Международного олимпийского комитета не отправлять приглашения комитетам России и Беларуси для участия в Олимпийских играх 2024 года.

Ранее стало известно, что 26 июля МОК запланировал рассылку приглашений национальным командам на парижскую Олимпиаду, но принял решение не включать в список приглашённых российский и белорусский комитеты из-за того, что страны находятся под санкциями.

«Ожидаемо. Здесь ничего удивительного, они так относятся к России и Беларуси. По-моему, давно было известно, что Россия не попадёт на Олимпиаду. У нас нет никаких шансов попасть на Олимпийские игры. Сейчас какое-то чудо только должно произойти, чтобы нас допустили. Надежда умирает последней. Хотя все спортсмены понимают, что нет никакой надежды выступить на Олимпиаде», — приводит слова 86-летнего специалиста Metaratings.ru.

Добавим, весной текущего года МОК предоставил спортивным федерациям рекомендации допустить спортсменов из России и Беларуси до международных турниров в нейтральном статусе.