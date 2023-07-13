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«Аль-Иттифак» договорился с капитаном «Ливерпуля» о контракте

Контрактное футболиста клубом АПЛ рассчитан до 2025 года.
13 июля 2023 17:27
автор: Александр Поволоцкий

Хавбек сборной Англии и «Ливерпуля» Джордан Хендерсон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает на своей странице в соцсети инсайдер Фабрицио Романо, в услугах 33-летнего футболиста заинтересован «Аль-Иттифак». Клуб договорился о контракте с полузащитником. Теперь саудовская команда ведет переговоры о сумме трансфера Хендерсона с «Ливерпулем».

В СМИ сообщалось, что «Аль-Иттифак» предложил футболисту зарплату более 800 тысяч евро в неделю.

В минувшем сезоне Джордан провел 35 матчей в АПЛ и отдал две голевые передачи.

источник: «Советский спорт»
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