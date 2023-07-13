Дмитрий Свищев: МОК будет приглашать спортсменов из России на ОИ-2024, изучая их биографии

Глава комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал решение МОК не приглашать 26 июля российских спортсменов на ОИ-2024.

Отметим, что в этот день должны быть разосланы вызовы национальным олимпийским комитетам.

«К сожалению, это ожидаемый результат. Мы изначально знали, что официального приглашения не будет, МОК не стеснялся в своих прогнозах. Но мы также знаем, что МОК будет приглашать спортсменов персонально, изучая их биографии, соцсети, места работы», — цитирует Свищева «Газета.ru».

Напомним, весной 2023 года МОК представил спортивным федерациям рекомендации, согласно которым атлеты из России и Беларуси могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе.