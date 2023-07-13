Губерниев не удивился решению МОК не отправлять России приглашение на Олимпиаду в Париже

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение МОК не слать России приглашение на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Слушайте, давно всем все понятно — мы не поедем на Олимпиаду в Париже. Может быть, поедут некоторые спортсмены. Заявили там что‑то МОК или нет — мы пропустим Париж. Это понятно всем нормальным людям, которые немного следят за ситуацией. Повторюсь, может быть, отдельные спортсмены и поедут, сборная России — нет. Более того, мы уверенно пропустим и зимнюю Олимпиаду, возможно, даже две. Нас там не хотят видеть, им и без нас хорошо», - приводит «Матч ТВ» слова Губерниева.

Напомним, весной 2023 года МОК представил спортивным федерациям рекомендации, согласно которым атлеты из России и Беларуси могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе.

Добавим, что помимо России приглашение на Олимпиаду не получит Беларусь и Гватемала.