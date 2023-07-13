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Диана Миронова стала победительницей Кубка чемпионов по бильярду 

Соревнования проходили в Москве. 
13 июля 2023 23:53
автор: Глеб Шевяков

Сегодня, 13 июля в Москве завершился бильярдный турнир – Кубок Чемпионов. Победительницей прошедших соревнований стала российская спортсменка Диана Миронова.

Отметим, что в финальной игре 27-летняя бильярдистка одержала победу над своим соотечественником Никитой Володиным со счетом 8:6. Общая продолжительность матча составила два часа.

Добавим, что Миронова является первой и единственной абсолютной чемпионкой мира по бильярду, 30-кратной чемпионкой России, а также она 11 раз выигрывала мировое первенство в женском разряде. Диана имеет звание заслуженного мастера спорта.

источник: «Советский спорт»
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