Диана Миронова стала победительницей Кубка чемпионов по бильярду 

Сегодня, 13 июля в Москве завершился бильярдный турнир – Кубок Чемпионов. Победительницей прошедших соревнований стала российская спортсменка Диана Миронова.

Отметим, что в финальной игре 27-летняя бильярдистка одержала победу над своим соотечественником Никитой Володиным со счетом 8:6. Общая продолжительность матча составила два часа.

Добавим, что Миронова является первой и единственной абсолютной чемпионкой мира по бильярду, 30-кратной чемпионкой России, а также она 11 раз выигрывала мировое первенство в женском разряде. Диана имеет звание заслуженного мастера спорта.