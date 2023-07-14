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Во Всероссийской федерации плавания заявили, что отечественные пловцы не поедут на Олимпиаду

Игры пройду в Париже в 2024 году.
14 июля 2023 09:13
автор: Степан Шереметьев

Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко прокомментировал информацию о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласит Россию и Белоруссию на ОИ-2024 в Париже 26 июля.

«Федерация плавания России много раз обсуждала, что если будут какие-то ограничения насчет флага, гимна или чего-то еще, то мы не поедем на Олимпиаду. А если бы нас пригласили так, чтобы мы отказались от страны или, как они говорили, в статусе беженцев, кто так поедет-то? Только ненормальный может это сделать», - приводит слова функционера Metaratings.ru.

Напомним, весной 2023 года МОК представил спортивным федерациям рекомендации, согласно которым атлеты из России и Беларуси могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе.

Добавим, что, помимо России, приглашение на Олимпиаду не получат Беларусь и Гватемала.

источник: «Метарейтинг»
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