В Кремле прокомментировали решение МОК не приглашать Россию на Олимпиаду-2024

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать Россию на летнюю Олимпиаду — 2024 в Париже в установленный срок.

«Мы не считаем его (решение МОК) справедливым. И мы, конечно, считаем, что наши спортсмены должны иметь право выступать на международных соревнованиях, и с тем, чтобы отстаивать права наших спортсменов, мы продолжим работать со всеми, включая МОК», — приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, Игры пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года.