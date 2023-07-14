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В Кремле прокомментировали решение МОК не приглашать Россию на Олимпиаду-2024

Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
В Кремле прокомментировали решение МОК не приглашать Россию на Олимпиаду-2024
14 июля 2023 13:46
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать Россию на летнюю Олимпиаду 2024 в Париже в установленный срок.

«Мы не считаем его (решение МОК) справедливым. И мы, конечно, считаем, что наши спортсмены должны иметь право выступать на международных соревнованиях, и с тем, чтобы отстаивать права наших спортсменов, мы продолжим работать со всеми, включая МОК», — приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, Игры пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года.

источник: ТАСС
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