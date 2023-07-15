МОК высказался о европейских странах, критикующих допуск российских спортсменов на соревнования

Международный олимпийский комитет (МОК) раскритиковал правительства Европы, призывающие к полному отстранению российский спортсменов.

«Прискорбно видеть, что некоторые правительства не хотят уважать большинство Олимпийского движения или автономию спорта, которую они при этом требуют от других стран и восхваляют в бесчисленных речах и резолюциях ООН и ЕС», - приводит Inside The Games заявление МОК.

Организация обвинила Европу в двойных стандартах, напоминая, что в конфликтах участвует не одна только Россия.

Напомним, весной 2023 года МОК представил рекомендации спортивным федерациям рекомендации, согласно которым атлеты из России и Беларуси могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе.