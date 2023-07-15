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Гол Джеко принес победу «Фенербахче» над «Нефтчи» в последнем матче Кубка PARI Премьер

Турецкий клуб занял в турнире третье место.
15 июля 2023 20:26
автор: Александр Евграфов

Футболисты турецкого «Фенербахче» победили азербайджанский «Нефтчи» в заключительном матче Кубка PARI Премьер. Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил на 73-й минуте Эдин Джеко. «Фенербахче» с 4 очками занял третье место в товарищеском турнире. «Нефтчи» очков не набрал и остался на четвертом месте.

Обладателем кубка стала сербская «Црвена Звезда». «Зенит» занял на домашнем турнире второе место, набрав пять очков в трех матчах.

источник: «Советский спорт»
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