Гол Джеко принес победу «Фенербахче» над «Нефтчи» в последнем матче Кубка PARI Премьер

Футболисты турецкого «Фенербахче» победили азербайджанский «Нефтчи» в заключительном матче Кубка PARI Премьер. Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил на 73-й минуте Эдин Джеко. «Фенербахче» с 4 очками занял третье место в товарищеском турнире. «Нефтчи» очков не набрал и остался на четвертом месте.

Обладателем кубка стала сербская «Црвена Звезда». «Зенит» занял на домашнем турнире второе место, набрав пять очков в трех матчах.