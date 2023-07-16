Олимпийский чемпион Постригай добрался на байдарке из Петербурга в Москву за две недели

Олимпийский чемпион по гребле на байдарках Юрий Постригай водным путём добрался из Санкт-Петербурга в Москву.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на спортсмена, он стартовал на байдарке 2 июля из Парка 300-летия Санкт-Петербурга, а финишировал 16-го числа в столичном Серебряном бору. Таким образом, Постригай преодолел расстояние между городами за две недели и установил рекорд России.

«Я весь маршрут грёб против течения в 10 км в час, у меня нога отнималась, всё тело ныло, и я думал, зачем я вообще подписался на это. Думал, что будет попроще. В начале пути мы попали в такую погоду, когда каждый день шёл дождь», — цитирует Юрия ТАСС.

Добавим, что Постригай выиграл золото Игр 2012 года на дистанции байдарки-двойки 200 метров. Медаль он завоевал совместно с Александром Дьяченко.