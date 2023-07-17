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Сменивших гражданство российских атлетов обяжут платить денежную компенсацию

В Госдуме готовят новый законопроект.
17 июля 2023 12:33
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 17 июля, издание ТАСС сообщает о том, что Комитет Госдумы по физической культуре и спорту готовит законопроект, обязывающий российских спортсменов выплачивать компенсацию за смену гражданства.

«В случае, если спортсмен, являющийся или являвшийся кандидатом в спортивную сборную команду Российской Федерации, зарегистрирован (заявлен) спортивной федерацией иностранного государства и (или) иной иностранной спортивной организацией для участия в международных спортивных соревнованиях, такой спортсмен обязан осуществить компенсационную выплату российской организации (российским организациям), осуществившей (осуществившим) его спортивную подготовку, в размере расходов, понесённых на его спортивную подготовку», — говорится в тексте законопроекта.

Источник поясняет, что атлета могут освободить от выплаты компенсации в ряде случаев. Например, если спортсмен в течение трех лет до момента подачи заявки не являлся кандидатом в сборную России. Также атлета могут освободить от выплаты, если он оплачивал свои тренировки самостоятельно.

На данный момент разрабатывается порядок расчёта и компенсационной.

источник: ТАСС
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