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Губерниев: если спортсмен захочет уехать из России, никакие компенсации его не остановят

Комментатор о новом законопроекте.
17 июля 2023 12:58
автор: Виталий Овсянников

Популярный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что в Госдуме собираются принять законопроект, обязывающий спортсменов выплачивать компенсацию в случае смены гражданства.

«Этим законопроект депутаты признают то, что наши спортсмены собираются менять гражданство. Если бы проблема не стояла остро, то тогда бы ничего и не делали. Наверное, какое-то здравое зерно в этом есть. Люди всё-таки получают зарплаты, находятся на содержании нашего государства, регионов, спортивных обществ. Но мне кажется, если спортсмены захотят уехать из страны, их это не остановит. Удерживать спортсменов нужно другим. Например: проведением различных соревнований. Я считаю, что здесь нужен не кнут, а пряник! В данной ситуации кнут никак не поможет», — заявил Губерниев в интервью изданию «Чемпионат».

источник: Чемпионат.com
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