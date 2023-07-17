Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об идеи Госдумы РФ обязать российских спортсменов платить компенсацию.

Напомним, что профильный комитет законодательного органа власти хочет, чтобы атлеты платили деньги за смену гражданства.

«Тот, кто дeйствительно хочет изменить свое граждaнство, все равно это сделает. Однaко стоит учитывать, сколько это будет стоить. Вeдь спортсмен выступал за стрaну, которая в свою очередь прeдоставляла ему определенные возможности. Он жe много лет посвятил спорту и дaнной стране», - приводит «Чемпионат» слова Тарасовой.

Добавим, что спортсмена могут освободить от выплаты компенсации в ряде случаев. Например, если спортсмен в течение трёх лет до момента подачи заявки не являлся кандидатом в сборную России. Также атлета могут освободить от выплаты, если он оплачивал свои тренировки самостоятельно.

Сейчас комитет Госдумы РФ разрабатывает порядок расчета и компенсаций.