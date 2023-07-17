Елена Исинбаева возобновит работу в Международном олимпийском комитете

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева в сентябре возобновит работу в Международном олимпийском комитете (МОК).

«С 2016 года я являюсь членом Международного олимпийского комитета, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, на благо развития спорта и олимпийского движения. Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023-го возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никаких сомнений и не под какие статьи и санкции я не попадаю», - написала спортсменка на своей странице «ВКонтакте».

Также Исинбаева опровергла сообщение о том, что переехала на остров Тенерифе, назвав информацию десятилетним фейком.

Исинбаева является олимпийской чемпионкой Игр в Афинах и Пекине, а также бронзовой медалисткой Олимпиады в Лондоне. В августе 2016 года она объявила о завершении спортивной карьеры.

Ранее в МОК объявили, что санкции организации распространяются также и на российских спортивных функционеров.