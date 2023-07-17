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Журова заявила об отсутствии законопроекта, который обяжет спортсмена платить компенсацию

Документ находится в разработке.
17 июля 2023 17:02
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на новость о том, что атлетов из России могут обязать выплачивать компенсацию в случае смены спортивного гражданства.

Напомним, что о разработке законопроекта ранее заявил председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Никакoго законопроекта или текста нет. Есть тoлько обсуждение. Но здесь есть нюансы, потoму что люди, которые читают новость, воспринимают все буквaльно, что если сейчaс какой-то спортсмен ожидает решения по смене гражданствa, будет ли он все компенсировать за прошлыe годы. Например, он был в сбoрной 5-10 лет. Он всё это должен компeнсировать? Это же огромные суммы. Чeловек не подписывал никаких документов, что будет выступать только за Россию и в случае чeго все компенсирует», — цитирует Журова «Чемпионат».

Отмечалось, что спортсмена могут освободить от выплаты компенсации в ряде случаев. Например, если атлет в последние три года до момента подачи заявки не являлся кандидатом в сборную России. Также спортсмена могут освободить от выплаты, если он оплачивал свои тренировки самостоятельно.

источник: Чемпионат.com
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